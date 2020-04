Выводим рекламу между постами в рубрике

Инструкция, как вывести рекламу в WordPress между анонсами статей на главной странице и в категориях.

Создаете файл Ads.php и заливаете его в папку шаблона вашей текущей темы.

Пример: public_html/wp-content/themes/twentyten

2. Находите файл, где нужно отображение рекламы — это index.php для главной страницы;

category.php или archive.php для рубрик.

Открываете его, находите примерно такую функцию:

<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>

и добаляете $loopcounter++; в конец.

Пример:

<?php while (have_posts()) : the_post(); $loopcounter++; ?>

Далее, в этом же файле находите строчку: <?php endwhile; ?>

и перед ней вставляете следующее:

<?php if ($loopcounter <= 1) { include (TEMPLATEPATH . '/ads.php'); } ?>

Пример:

<?php if ($loopcounter <= 1) { include (TEMPLATEPATH . '/ads.php'); } ?> <?php endwhile; ?>

Все, теперь любой код (не только Adsense) помещенный в файл Ads.php будет отображаться между первым и вторым постом вашего блога.

Дополнительно

Вывести описание рубрики только на первой странице рубрики:

<?php if (is_category()) { if (is_paged()) { echo '';} else { echo category_description(); } } ?>

Если нужно на всех, то обычный код:

<?php echo category_description(); ?>

Конец.